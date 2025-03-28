Финал шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» будет беспощадным

В это воскресенье зрители ТНТ наконец узнают имя победителя реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+) — обладателя главного приза в 10 миллионов рублей. Но прежде чем определится суперфиналист, участников ждёт жестокая борьба.

К финальному дню съёмок в горном лагере разыгрался сильнейший ветер, буквально сносящий всё на своём пути. Поэтому обсуждать пройденный путь и подводить промежуточные итоги участникам вместе с ведущими придётся в экстремально-ветреных условиях.

До полуфинала дошли Алексей Щербаков, Павел Мамаев, Артём Калайджян, Торнике Квитатиани, Любовь Оленина и Андрей Зубенко. После решающего испытания в проекте останутся только двое — именно они сразятся в суперфинале.

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В этом испытании полуфиналистам предстоит преодолеть полосу препятствий и добраться до тайника, спрятанного за семью замками. Главное — сделать это быстрее остальных, ведь в суперфинал пройдут лишь два участника, показавшие лучший результат.

«В нашем шоу самое большое сокровище — это, конечно же, вы, наши финалисты. Поэтому именно вас мы надёжно спрячем. А если быть точнее — закроем каждого из вас в сокровищницу!» — объявит Павел Воля правила финального испытания.

Смогут ли финалисты выбраться из своих сокровищниц и кто именно окажется в числе лучших — зрители узнают совсем скоро. В любом случае, сразу четверо участников покинут проект в шаге от суперфинала.

Те же, кто выдержит все испытания и дойдёт до финальной битвы, сразятся за главный приз.

Финал сезона шоу «Выжить в Самарканде» в воскресенье в 18:30 на ТНТ.