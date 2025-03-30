Финал шоу «Суперстар-5»: скандалы, выступления и имя победителя

29 марта состоялся финал пятого сезона шоу «Суперстар». В проекте участвовали 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80–90-е и 2000-е годы. Они исполнили свои хиты, а также песни других известных исполнителей. До финала дошли только четверо, пишет URA.RU.

О чем шоу «Суперстар-5»

Каждый выпуск посвящен определенной теме. Участники исполняют свои самые известные песни, а также современные хиты. Со второго выпуска начинается отбор: артист, набравший наименьшее количество баллов, покидает проект.

В пятом сезоне жюри состояло из музыкального критика Сергея Соседова, телеведущей Леры Кудрявцевой и солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко, который заменил Стаса Пьеху. В полуфинале к ним присоединилась Юлия Волкова, бывшая солистка группы «Тату», ставшая четвертым приглашенным судьей. Ведущими шоу стали тележурналист Вадим Такменев и певица Наташа Королева.

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Кто вышел в финал «Суперстар-5»

В финале сразились:

Маргарита Суханкина — заслуженная артистка России

Ксения Георгиади — заслуженная артистка России

Азиза — певица

Сергей Челобанов — певец.

Кроме того, на сцену вернулись участники, покинувшие шоу ранее: Лена Катина, Михаил Муромов, Данко, Корнелия Манго, Сергей Минаев и Ираклий Пирцхалава. Также выступили участники прошлых сезонов.

Турнирная таблица перед финалом

После восьми выпусков места распределились так:

Азиза — 68 баллов

Ксения Георгиади и Сергей Челобанов — по 67 баллов

Маргарита Суханкина — 62 балла

В финале к постоянному составу судей (Кудрявцева, Соседов и Пьеха) присоединился Шура — победитель второго сезона шоу.

Выступления в финале

Финальное шоу включало 11 номеров, из которых 4 были конкурсными.

Гостевые выступления:

Михаил Муромов и группа «Божья коровка» — «Бандито»

Корнелия Манго — «Кому, зачем?» (Ирина Дубцова)

Данко и Ольга Лаки — «Хобби»

Лена Катина и Юрий Титов — «Темная полоса»

Сергей Минаев и Анастасия Макаревич — «Любовь, похожая на сон»

Ираклий Пирцхалава — «Не вставай на колени».

Выступления финалистов:

Маргарита Суханкина — «Февраль» (Анжелика Варум и Леонид Агутин)

Ксения Георгиади — «Транзитный пассажир» (Ирина Аллегрова)

Сергей Челобанов — «Ночь» (Андрей Губин)

Азиза — «Занавес» (Илья Резник и Игорь Крутой)

Закулисный скандал

Во время обсуждения выступления Азизы Лера Кудрявцева рассказала о скандале, который произошел за кулисами. По ее словам, певица неоднократно звонила и писала ей ночью с претензиями по поводу низких оценок.

«Мне бы не хотелось, чтобы после каждой программы, когда я ставила вам „единицу“, вы звонили мне в три часа ночи. После первой программы это был прям наезд. А после последнего выпуска вы мне написали: „Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила“. Я спросила: „Бог — это вы?“, но ответа так и не получила», — заявила телеведущая.

Азиза ответила, что гордится своим характером, на что Кудрявцева подчеркнула:

«За всю историю шоу ни один артист так себя не вел».

Кто победил в «Суперстар-5»

После выступлений жюри провело тайное голосование. Победительницей стала Ксения Георгиади.

Лера Кудрявцева призналась, что всегда с нетерпением ждет ее номеров, а Сергей Соседов назвал выступления Георгиади «высочайшим классом».

Сама артистка была удивлена своей победой:

«Я в шоке, если честно. Здесь все — профессиональные певцы, актеры, обаятельные, талантливые, с харизмой. Я даже чувствую себя немного неловко. Хочу сказать огромное спасибо за эти прекрасные дни, за заботу и внимание к артистам. Такого проекта больше нет нигде в мире».

В завершение ведущий Вадим Такменев намекнул зрителям, что они встретятся в шестом сезоне «Суперстар».