Финал шоу «Маска» на НТВ: все тайны раскроют 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, в 20:20 на телеканале НТВ выйдет финальный выпуск шестого сезона популярного вокального шоу «Маска» (16+). Заключительный эпизод проекта пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Именно в этот вечер зрителям предстоит узнать, кто скрывался под масками Далматина, Сокола, Вождя, Боксёра и Страуса.

За три месяца эфира шоу не раз становилось объектом обсуждений в социальных сетях и СМИ. Позади 11 выпусков и 9 разоблачений. До самого финала сохраняет интригу образ Страуса — в предыдущем эпизоде герой оказался под угрозой раскрытия, но решение председателя жюри Филиппа Киркорова позволило отложить снятие маски. Тайна, кто скрывается под этим ярким персонажем, станет известна только в финале.

В выпуске, который вышел на экраны ранее, маску сняла Утка — под ней скрывалась певица Ева Власова. До этого зрители увидели настоящие лица Огурчика (Серёга), Окуня (Ярослав Сумишевский), Быка (Владимир Киселёв), Богомола (Ольга Серябкина), Цыплёнка (Александр Ревва), Овечки (Ксения Бородина), Капибары (Эльдар Джарахов) и Коровки (Агата Муцениеце).

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Особенностью шестого сезона стало участие певца Стаса Костюшкина в судейской коллегии. Помимо него, в состав жюри вошли постоянные эксперты — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Сохранилось и нововведение пятого сезона — так называемый «иммунитет», который даётся одному из участников на ограниченный срок. В этом году бонус достался Соколу, набравшему наибольшее количество голосов в первом выпуске. Благодаря иммунитету, герой избежал раскрытия в шестом выпуске и продолжил борьбу за победу.

Финал обещает быть зрелищным. Герои шоу приготовили новые номера, которые не только удивят, но и тронут зрителей. Чьи голоса прозвучат в дуэтах, какие неожиданные гости появятся на сцене, и кто же станет победителем шестого сезона — ответы на эти вопросы раскроются уже в ближайшее воскресенье.

У зрителей остаётся совсем немного времени, чтобы сделать свои предположения: кто на самом деле прячется за костюмами Далматина, притягательного Сокола, харизматичного Вождя, трогательного Боксёра и загадочного Страуса?

Фото: НТВ