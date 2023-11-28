Финал Официальной Рязанской лиги МС КВН прошёл в атмосфере праздника благодаря спонсорам и друзьям

Завершился очередной сезон Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Финал сезона, который состоялся в четверг, 23 ноября, как и предыдущие игры, прошёл в атмосфере радости и веселья. В зале собралось много гостей, на сцене блистали талантливые и зажигательные команды. Это говорит о том, что КВН в Рязани любят, в него играют, его смотрят, за него переживают. И это здорово!

Многое для того, чтобы квнщики и собравшиеся за них поболеть гости вечера почувствовали атмосферу праздника, сделали спонсоры Официальной Рязанской лиги. Так, зрители смогли получить приятные подарки и сувениры. Участники команды «Айседора Дункан» разыграли бейсболки с логотипами КВН, получили их юные фанаты игры. Также среди гостей разыграли сертификаты на ароматные угощения от «Сушкоф и пицца» и «Пицца Фабрика».

Официальная Рязанская лига Международного Союза КВН благодарит партнёров и спонсоров, которые помогали делать сезон ярким: правительство Рязанской области, комитет по делам молодежи Рязанской области, рязанский дворец молодёжи города Рязани, АНО «Центр развития КВН», информационное агентство 7info, «Русское радио. Рязань», компания «Легион», компания РГМЭК, компания «Сушкоф и пицца», компания «Пицца Фабрика».

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи

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