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Финал конкурса «Творческий тандем. Наставник – преемник» пройдёт в Рязани 24 мая

Татьяна Проводина
Источник: группа Рязанский областной научно-методический центр ВКонтакте

24 мая в Рязани состоится финал XIII конкурса областного профессионального мастерства «Творческий тандем. Наставник – преемник». Организаторами выступают минкульт региона и Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.

В финале будут соревноваться 8 творческих тандемов из Касимовского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Шацкого и Чучковского районов, городов Сасово и Скопин. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Завотделом межрегионального сотрудничества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Елена Занина возглавит экспертное жюри конкурса.

Финалистам предстоит состязаться по двум конкурсным заданиям:

«Творческое единение» – демонстрация истории профессионального творческого взаимодействия между наставником и преемником;

«Реновация» – защита концепции реновации деятельности клубного работника, на основе традиционных практик наставника и современных трендов работы преемника.

Финал пройдёт в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 72) в 12 часов.

Возрастное ограничение 16+

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