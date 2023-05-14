Финал конкурса «Творческий тандем. Наставник – преемник» пройдёт в Рязани 24 мая

24 мая в Рязани состоится финал XIII конкурса областного профессионального мастерства «Творческий тандем. Наставник – преемник». Организаторами выступают минкульт региона и Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.
В финале будут соревноваться 8 творческих тандемов из Касимовского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Шацкого и Чучковского районов, городов Сасово и Скопин. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
Завотделом межрегионального сотрудничества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Елена Занина возглавит экспертное жюри конкурса.
Финалистам предстоит состязаться по двум конкурсным заданиям:
«Творческое единение» – демонстрация истории профессионального творческого взаимодействия между наставником и преемником;
«Реновация» – защита концепции реновации деятельности клубного работника, на основе традиционных практик наставника и современных трендов работы преемника.
Финал пройдёт в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 72) в 12 часов.
Возрастное ограничение 16+