Фильм рязанцев победил на международном кинофестивале

В Рязани сняли документальную драму «Привет, дорогие рязанцы» (12+). Фильм получил приз в номинации документального кино на международном фестивале «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издательство «Пресса».

«Привет, дорогие рязанцы» — история юного рязанца Арсения Благонравова, без вести пропавшего на войне. Расследование рязанских журналистов помогает вернуть героя из небытия.

Фильм — продолжение проекта, который начался со статей рязанской журналистки. Над драмой работали Александра Анитова, Евгения Баранцева, Дмитрия Просукова и Сергея Карпова.