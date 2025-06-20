Филипп Киркоров исполнил каприз невесты Лепса и привел в шоу «Мастер игры» нового игрока

Шоу «Мастер игры» (16+) на ТНТ дошло до середины, приготовив для этого момента неожиданный поворот сюжета. К бесконечным интригам светлых и темных добавится еще одна — от Джокера Филиппа Киркорова. Он исполнит желание Авроры Кибы и приведет в проект нового игрока.

Новый выпуск программы выйдет в субботу в 19:00 на ТНТ.

«Джокер играет, как хочет, и когда хочет. Придёт сказочный игрок… Оставил бы себе, да мне складывать уже некуда. Хочу скинуть», — заинтригует участников поп-король.

Но до тех пор, пока интрига не будет раскрыта, участников проекта ждёт одно из самых страшных и зрелищных испытаний проекта, которое пройдет в горах. Игрокам придется не только справится со своими страхами, но и принять важное решение, которое может изменить ход всей игры.

Тем временем, у участников появляются все новые и новые версии, кто может играть на стороне «тёмных». Под подозрение попадают очень многие, но лишь несколько игроков точно понимают, кто ведет нечестную игру и расправляется со светлыми участниками по ночам. Последняя жертва «тёмных» шокировала всех игроков проекта.

Новый игрок, который появится прямо перед круглым столом, добавит этой и без того напряженной игре, еще больший градус.

«Вообще, у меня есть дар: я очень ловко снимаю маски с людей», — прямо сходу заявит новичок.