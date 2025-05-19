Филимонова попросили вмешаться в скандал с дочерью вологодской чиновницы

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» попросил губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вмешаться в скандал с дочерью чиновницы Юлии Шевцовой.
Многих пользователей возмутило, что девушка пригрозила недоброжелателям отправкой в зону СВО.
Эксперт предложил главе региона дать дочери руководителя Нюксенского района год на исправление.
По его мнению, Филимонов должен уволить Шевцову, если улучшений в поведении девушки не будет.
Также Марков назвал ее поступок аморальным.
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