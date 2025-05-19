Филимонова попросили вмешаться в скандал с дочерью вологодской чиновницы

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» попросил губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вмешаться в скандал с дочерью чиновницы Юлии Шевцовой.

Многих пользователей возмутило, что девушка пригрозила недоброжелателям отправкой в зону СВО.

Эксперт предложил главе региона дать дочери руководителя Нюксенского района год на исправление.

«Игнорировать нельзя, проблема есть. Но жестко наказывать родителей за поведение детей тоже плохо. Поэтому бы я дал ей год на исправление», — подчеркнул Марков.

По его мнению, Филимонов должен уволить Шевцову, если улучшений в поведении девушки не будет.

Также Марков назвал ее поступок аморальным.