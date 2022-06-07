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Вторник, 7 июня, 2022

Филиал «Рязаньэнерго» провёл антитеррористическую тренировку

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Татьяна Проводина

Филиал «Рязаньэнерго» провёл антитеррористическую тренировку

По легенде, дежурный электромонтёр обнаружил взрывное устройство на ПС 110 кВ «Рязань», которое было прикреплено к трансформатору. Об этом сообщает ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго».

Отработали действия дежурного и оперативного персонала, подразделения безопасности филиала, сотрудников ЧОПа, а также взаимодействие с экстренными службами.

Диспетчерам стало известно о подозрительном предмете на объекте. В соответствии с инструкциями о действиях при угрозе взрыва они оперативно приступили к выполнению мероприятий. Также отработали действия персонала при ликвидации последствий повреждения оборудования.

Руководство филиала, полиция, УФСБ и ГУ МЧС получили оперативные сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Сотрудники ЧОПа следили за тем, чтобы к зоне возможного поражения не приближались люди и транспорт.

И.о. заместителя гендиректора – директора филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин подчеркнул, что такие тренировки совершенствуют работу персонала.

Алексей Лопатин: «Рязаньэнерго» к оперативным действиям в критических ситуациях готово.

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