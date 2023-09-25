Филиал МГИК в Рязани восстановят за 4 года и 2 млрд рублей

Рязанский филиал Московского института культуры (МГИК) собираются восстановить, но для этого потребуется минимум 4 года, заявил замминистра культуры Владимир Осинцев.

Вопрос рассматривался на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, прошедшем в рамках Дней Рязанской области.

С докладом выступил зампред правительства региона Артём Никитин. По словам чиновника, в сфере культуры региона занято около 9 тысяч человек, кадровая проблема стоит остро.

В Рязани работал филиал Московского института культуры, учебное заведение закрыли в 2019 году. С тех пор историческое здание в центре Рязани пустует.

Владимир Осинцев сообщил, что работа ведется, есть поручения главы государства и премьер-министра, касающиеся возобновления работы филиала МГИК в Рязани.

По предварительным рассчётам, на запуск проекта потребуется 1,5-2 млрд рублей.

Члены Комитета рекомендовали внести в проект «О государственной поддержке социально-экономического развития Рязанской области» пункт о необходимости открытия филиала вуза, о ремонте здания.