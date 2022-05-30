Филармония пригласила рязанцев на X Фестиваль искусств «Кремлевские вечера»

C 10 по 12 июня на территории Рязанского кремля состоится X Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» (6+). Проект пройдет при поддержке Правительства Рязанской области и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В 2022 году проект отмечает небольшой юбилей – 10 лет!

Фестиваль возник в 2012 году по инициативе Рязанской филармонии и художественного руководителя и главного дирижера Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергея Оселкова при поддержке Правительства Рязанской области. «Кремлевские вечера» стали первым крупным благотворительным проектом, проходящим в формате концертов под открытым небом.

История фестиваля – это десять уникальных программ. В концертном исполнении прозвучали оперы великих русских классиков: М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского. Благодаря межрегиональному проекту «Хоровое содружество России» рязанские слушатели смогли вживую насладиться выступлениями выдающихся отечественных хоровых коллективов. В разные годы проходили концерты фестиваля Бориса Андрианова «Музыкальная экспедиция», авторские программы Дениса Шаповалова, выступления стипендиатов фонда «Новые имена» и молодых музыкантов региона в рамках проекта «Юные дарования». В концертах принимали участие солисты московских музыкальных театров Р. Муравицкий, И.Костина, Н. Гулицкая, П. Шамаева, И. Морозов, мастера эстрадной сцены В. Косарев, А. Бутурлина, актеры В. Смехов, С. Шакуров.

Многие коллективы, принимавшие участие в программах «Кремлевских вечеров», выступали на рязанской сцене впервые.

X Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» посвящается 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра I.

10 июня, 18.00 – концертное исполнение оперы П.Чайковского «Мазепа». Исполнители: Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера». Мазепа – Алексей Исаев (баритон), финалист телепроекта «Большая опера», приглашенный солист Мариинского театра. Кочубей – Дмитрий Скориков (бас), приглашенный солист Большого театра, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». Мария – Ольга Толкмит (сопрано), приглашенная солистка Михайловского театра, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». Любовь – Юлия Никонорова (меццо-сопрано), приглашенная солистка Большого театра. Андрей – Игорь Морозов (тенор), лауреат международных конкурсов, обладатель премии Елены Образцовой «За яркое начало в искусстве». Орлик – Георгий Екимов (бас), лауреат международных конкурсов. Искра – Виталий Фомин (тенор), лауреат Московского фестиваля-конкурса лирических теноров имени И.С. Козловского. Дирижер – Сергей Оселков.

11 июня, 14.00 – концерт «Родина моя» легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова (художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк). В программе прозвучат песни выдающегося советского композитора, уроженца Рязанщины, народного артиста СССР Анатолия Новикова. В концерте примет участие Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова (художественный руководитель — заслуженный работник культуры России Светлана Сухова).

11 июня, 18.00 – лекция Рязанского областного государственного художественного музея имени И.П. Пожалостина «Персона. Петр I. Личности и культура» на основе полотен из собрания музея (в цифровом виде), иллюстрирующих биографию и эпоху первого русского императора. ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ

11 июня, 19.00 — концерт Государственный Кремлевский оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Константин Чудовский). В исполнении именитого духового коллектива прозвучат отечественная и зарубежная классика, эстрадно-джазовые композиции, популярная музыка. ПРЕМЬЕРА В РЯЗАНИ

12 июня, 13.00 – программа «Виват, Россия!» в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского, посвященная музыке побед эпохи Петра I. Коллектив создан в 1973 году и специализируется на изучении русской музыки разных эпох, от фольклора до авторских сочинений.

В исполнении ансамбля прозвучит программа, посвященная музыке побед эпохи Петра I. ПРЕМЬЕРА В РЯЗАНИ

12 июня, 17.00 — познавательный мастер-класс «Петровские ассамблеи» Школы танцев «Губернский бал», во время которого публика узнает историю возникновения светских балов и научится танцевать танцы эпохи Петра I — котильон, аллеманд, полонез и другие.

12 июня, 18.00 – Гала-концерт фестиваля «Русский вечер», в котором примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова Рязанский камерный хор и выдающиеся оперные солисты – заслуженная артистка России Агунда Кулаева и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев. В программе праздничного вечера прозвучат симфоническая музыка, отрывки из опер русских композиторов и шлягеры отечественной эстрады.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. В случае ненастной погоды концерты будут перенесены в зал Рязанской филармонии. Следите за дополнительной информацией!