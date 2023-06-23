Фигуристка Трусова записала дебютную песню

Призёр Олимпиады, популярная фигуристка и уроженка Рязанской области Александра Трусова в честь своего 19-летия записала свою дебютную песню и записала на неё клип. Видео опубликовано на YouTube.

Для того, чтобы поделиться своим творчеством с поклонникам, Трусова создала на YouTube канал.

Её новая песня называется «Два крыла». Съёмки клипа на неё прошли в Москве на Новом Арбате и в комплексе Москва Сити. Также в видео включили видеоряд с выступлением Трусовой на одном из ледовых шоу вместе с её молодым человеком фигуристом Марком Кондратюком.