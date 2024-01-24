Фигуристка Мария Симонова госпитализирована после падения на лёд в Москве

Юная фигуристка Мария Симонова госпитализирована после падения на лед в Москве, сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент случился во время выступления на соревнованиях «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы». Мария, выступавшая в паре с 17-летний Марком Бреславским, во время поддержки потеряла равновесие и упала с высоты. При падении 14-летняя спортсменка ударилась головой о лёд.

Пара докатала короткую программу, получив за выступление 42,51 балла.

Глава федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер сообщила РИА Новости, что Симонову увезли на скорой помощи.