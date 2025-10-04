Фигуре Кота учёного дали имя

РГУ имени Сергея Есенина завершило голосование на выбор имени для фигуры Кота учёного, установленной в Рязани перед главным корпусом вуза. Имя питомца объявили в соцсетях РГУ.

Поселившийся у векового дуба кот радуется имени «Магистр» и встречает всех на входе в университет. Автора названия фигуры наградят подарком к 110-летию РГУ имени С.А. Есенина.

Всего на конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования. Имя выбирали из следующего списка: Ректор Котео, Магистр, Виктор Юрьевич, Декан, Василий.