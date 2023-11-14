Вторник, 14 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Фигурант дела об убийстве Политковской Хаджикурбанов помилован и участвует в СВО

7info

Фигурант дела об убийстве Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов помилован и участвует в СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого.

Юрист Алексей Михальчик рассказал журналистам, что его клиент заключил уже второй контракт с ВС РФ, сейчас проходит службу на руководящей должности в боевом подразделении.

В 2014 участник преступной группы, совершившей убийство Политковской, экс-сотрудник РУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии строго режима.

Журналистка Анна Политковская застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах