Фигурант дела об убийстве Политковской Хаджикурбанов помилован и участвует в СВО

Фигурант дела об убийстве Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов помилован и участвует в СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого.

Юрист Алексей Михальчик рассказал журналистам, что его клиент заключил уже второй контракт с ВС РФ, сейчас проходит службу на руководящей должности в боевом подразделении.

В 2014 участник преступной группы, совершившей убийство Политковской, экс-сотрудник РУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии строго режима.

Журналистка Анна Политковская застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года.