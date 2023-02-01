Февральская афиша «М5 Молл»: бесплатные детские праздники и мастер-классы

«М5 Молл» приглашает юных гостей на бесплатные детские праздники и мастер-классы. Февральская афиша – это четыре нескучные программы. Детей ждут встречи со сказочными персонажами, познавательные мастер-классы и яркие шоу, которые обязательно подарят участникам хорошее настроение.

В субботу, 4 февраля, в программе «Алиса в Стране чудес» дети познакомятся с легендарными обитателями сказочной страны, спасут время, вернут цифры на волшебные часы и поучаствуют в веселом макарон-шоу. Программа начнется в 15:00 в зоне Трех фонтанов. В это же время самые творческие гости праздника на мастер-классе будут создавать из пряжи сказочных фламинго. Участие в празднике и мастер-классе бесплатное.

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В субботу, 11 февраля, юных гостей ждет большие приключения в легендарной игре «Майнкрафт». Детям предстоит сложная и полная приключений задача – добыть камни для алмазного меча и увидеть завораживающий процесс выращивания кристаллов на химическом шоу. Начало в 15:00 зона Трех фонтанов. Ну а заранее подготовится к приключениям можно на аквагриме. Яркий и нескучные рисунки бесплатно можно сделать с 14:00. Место встречи: зона Трех фонтанов.

Возрастное ограничение 0+

В субботу, 18 февраля, гостей праздника приглашают в волшебные приключения в школе магов Хогвардс. Юные волшебники научатся преодолевать магические препятствия, узнают, как летать на метле, что такое мандрагора и как ее выращивать. Ну а самым необычным занятием в школе станет выступление главного мага – профессионального иллюзиониста. В программе «урока» – настоящие чудеса и удивительные перевоплощения, выполненные с помощью ловких рук, подручных предметов и, конечно же, магии. А на творческом мастер-классе, который также включен в расписание занятий молловского Хогвардса, дети сделают собственные волшебные палочки. Праздник начнется в 15:00 в зоне Трех фонтанов.

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В субботу, 25 февраля, праздничная программа «Веселая Масленица». Интерактивные конкурсы, ростовые куклы, нескучный мастер-класс и еще много интересного ждет юных гостей на молловской «Масленице». Начало праздника в 15:00, зона Трех фонтанов.

Возрастное ограничение 0+

Участие в праздниках и мастер-классах бесплатное.