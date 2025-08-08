Фестивальная площадка «Неба России» начинает работу 

В пятницу, 8 августа, с 16 часов начнёт работу фестивальная площадка «Неба России». Об этом сообщает группа воздухоплавателей ВКонтакте.

До 22 часов для зрителей запланированы музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи.

Расписание выступления музыкантов:

17:00 – 18:00 — Выступление группы ПАРНАС (Рязань)

18:00 – 19:00 — Выступление группы Pine Forest Sheikhs (Рязань)

19:00 – 20:00 — Выступление группы MangoStarr (Рязань)

20:00 — 22:00

Вечернее свечение шаров. Оно будет проведено при благоприятных погодных условиях (ветер до 2 м/с, без порывов и осадков). Решение по свечению будет принято организаторами по фактической погоде.

Возрастное ограничение: 0+.

Проложить маршрут: Точка на карте 54.402255,40.339199 https://yandex.ru/maps/