Культура и события

Фестивальная площадка «Неба России» начинает работу 

Алексей Самохин

В пятницу, 8 августа, с 16 часов начнёт работу фестивальная площадка «Неба России». Об этом сообщает группа воздухоплавателей ВКонтакте.

До 22 часов для зрителей запланированы музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи.

Расписание выступления музыкантов:

17:00 – 18:00 — Выступление группы ПАРНАС (Рязань)

18:00 – 19:00 — Выступление группы Pine Forest Sheikhs (Рязань)

19:00 – 20:00 — Выступление группы MangoStarr (Рязань)

20:00 — 22:00

Вечернее свечение шаров. Оно будет проведено при благоприятных погодных условиях (ветер до 2 м/с, без порывов и осадков). Решение по свечению будет принято организаторами по фактической погоде.

Возрастное ограничение: 0+.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Власть и политика

В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

В пятницу, 8 августа, в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.
Общество

Новый 25-этажный дом начали строить в Рязани

Дом на 480 квартир построят из монолитного железобетона. На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения. 
Новости России

Депутат Гусев предложил ввести уроки самообороны в школах от бойцов СВО

Бойцы, возвращающиеся из зоны спецоперации, могут делиться боевым опытом со школьниками на уроках самообороны. Такую идею озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Общество

В Рязани ищут организаторов для проекта студенческого наставничества школьного КВН «Лига первых»

В рамках проекта планируется проведение обучения наставников, которые будут работать непосредственно со школьными командами, а также фестиваля школьных команд КВН и сезонных игр.
Происшествия

В Рязани подросток на мотоцикле столкнулся с BMW

В результате столкновения несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы
Происшествия

В Рязани вновь объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат парковку на 2-м Мервинском проезде

Работы по установке знаков планируется завершить до конца 2025 года.
Новости Касимова

Прокуратура через суд требует отремонтировать дорогу в Касимовском районе

Ранее прокуратура уже направляла представление руководителю Дирекции дорог Рязанской области с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты.