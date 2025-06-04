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Культура и события

Фестивали, забеги и праздничные концерты ждут рязанцев в День России

Анастасия Мериакри

Стала известна программа празднования Дня России в Рязани. Жителей города ждут фестивали, забеги, праздничные концерты, которые пройдут на центральных площадках.

Празднование начнется 11 июня. На улице Почтовой в 10:00 состоится открытие тематической выставки работ учащихся муниципальных школ «Моя любимая Рязань». В это же время в Мемориальном парке пройдет забег, посвященный Дню России. Завершит празднование этого дня концерт «Любовь моя, Россия», который запланирован на 17:00 в поселке Строитель на площади перед КДЦ «Вдохновение».

Празднование продолжится 12 июля. В Лесопарке в 10:00 начнется концерт «Россия начинается с нас». Здесь же в 14:00 пройдет фестиваль патриотической песни «Россия молодая!».

В 12:00 на площади перед Зеленым театром в ЦПКиО праздничную программу для рязанцев представит Управление ФСИН России по Рязанской области «Горжусь тобой, моя Россия». В 12:00 и в 13:30 на площади перед МКЦ для жителей и гостей города выступит детский музыкальный театр «Созвездие Добра» с концертом «Единый российский народ».

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова приглашает рязанцев на программу «Сказание о земле Рязанской» в Рязанский кремль 12 июня в 13:00. В 15:00 празднование продолжится в Лесопарке, здесь пройдет патриотический фестиваль «Родиной горжусь».

Вечером для рязанцев запланированы два праздничных концерта. В 18:00 жителей города ждут в парке имени Юрия Гагарина на программу «Россия — страна героев!». В 19:00 пройдет концерт, посвященный Дню России, перед Рязанским Кремлем.

Завершатся все праздничные мероприятия фестивалем «Страна моя — Россия» 13 июля в 16:00 в Зеленом театре ЦПКиО.

Возрастное ограничение 6+.

Фестивали, забеги и праздничные концерты ждут рязанцев в День России Празднование начнется 11 июня. На улице Почтовой в 10:00 состоится открытие тематической выставки работ учащихся муниципальных школ «Моя любимая Рязань».

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