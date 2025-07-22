Фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия: в августе Рязань отметит 930-летие

В Рязани обсудили вопросы подготовки к празднованию Дня города. Совещание с представителями структурных подразделений провела заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата Евгения Власова. Празднование 930-летия Рязани пройдет в конце августа.

На рабочей встрече обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.

Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия. К Дню города намечено открытие важных для Рязани объектов.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы праздничного оформления и программы участия гостей из других городов.