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Воскресенье, 5 июня, 2022

Фестиваль «Земля Паустовского» прошёл 4 июня в Солотче

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Татьяна Проводина

Фестиваль «Земля Паустовского» прошёл 4 июня в Солотче

Мероприятие приурочили к 130-летию со дня рождения писателя, – сообщает сайт областного правительства. Для гостей организовали интерактивные площадки. Состоялись лекции, в том числе посвящённые Паустовскому и Рязанскому краю.

Также участники фестиваля смогли посетить мастер-классы по гастрономии и творчеству и пройти в рамках экскурсии по тропе Паустовского. В заключительной части мероприятия показали светопроекционное шоу.

В рамках фестиваля прошёл премьерный показ художественной картины «Лиза едет в Москву» на основе произведений Паустовского. Фильм снимали на территории Рязанского региона. Гостям показали и короткометражки и мультфильмы по рассказам писателя. Рязанский губернаторский симфонический оркестр выступил с программой «Музыка леса».

По мнению зампреда Рязанского областного правительства Артёма Никитина, с помощью проекта можно лучше узнать места, где Паустовский черпал вдохновение. Инфраструктура кластера будет развиваться, – сообщил зампред правительства. Концепцией предусмотрены экотропы, пешеходные и велосипедные маршруты, стоянки для туристов, а также фестивали и интерактивные продукты.

Артём Никитин: «Будем продолжать развивать эту территорию, делать её максимально привлекательной для туристов и жителей нашего региона».

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