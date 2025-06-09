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Культура и события

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в Рязани с 3 по 11 августа

Анастасия Мериакри

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» (0+) пройдет в Рязани с 3 по 11 августа. Об этом сообщается в группе фестиваля ВКонтакте.

На целую неделю Рязанская область снова станет центром притяжения для гостей со всех регионов России. В рамках фестиваля пройдут рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту. За Кубок России поборются лучшие пилоты страны. Ожидается 35 команд.

Полеты пройдут в пределах лётной зоны Рязанской области. Запись на полёты в рамках фестиваля начнётся 1 июля. Открыт приём волонтёров (neborossii.ru/volonteram): вы можете стать членом команды и погрузиться в мир воздухоплавания на целую неделю.

8, 9 и 10 августа – самые насыщенные дни фестиваля. В эти дни будет работать фестивальная площадка в Спасском районе Рязанской области.

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в Рязани с 3 по 11 августа В рамках фестиваля пройдут рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту. За Кубок России поборются лучшие пилоты страны. Ожидается 35 команд.

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