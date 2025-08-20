Фестиваль туристических маршрутов пройдет в Рязани в День города

Традиционный Фестиваль туристических маршрутов, который полюбили многие жители и гости Рязани, пройдет 29 и 30 августа в рамках празднования 930-летия города.

Фестиваль туристических маршрутов – это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории и культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Фестиваль объединяет лучших городских гидов, частные, государственные и муниципальные музеи, библиотеки и театры.

В честь юбилея города для рязанцев и гостей подготовили 17 интереснейших маршрутов разной тематической направленности для различных целевых аудиторий. О каждом из них мы подробно расскажем.

1. Фестиваль рязанских авторов «Компромиссы» (0+)

29 и 30 августа с 10:00 до 19:00 все желающие смогут посетить фестиваль рязанских авторов «Компромиссы». Три десятка фотографов, художников, скульпторов, мастеров текстиля и ДПИ, лекторов и музыкантов представят свои работы.

Живопись, графика, фотография, скульптура, поэзия и музыка стали инструментами, с помощью которых авторы исследуют двойственность человеческих решений. Где проходит грань между гибкостью и предательством себя? Как принципы превращаются в сделки, а сделки — в новые принципы? Ответы на эти вопросы можно найти на фестивале «Компромиссы».

Место проведения: Фотодом имени Е.Н. Каширина, ул. Почтовая, 58.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

2. Квест-игра «Тайны улицы Почтовой» (6+)

Детей и взрослых приглашают 29 и 30 августа с 10:00 до 13:00 принять участие в квест-игре «Тайны улицы Почтовой».

Библиотекари приготовили оригинальные задания, связанные с локациями старинной улицы Почтовой. Интересные факты и захватывающие легенды сделают это приключение незабываемым. Желающие смогут пройти квест сами, с помощью специального буклета — маршрутного листа с увлекательной краеведческой, исторической информацией. Для выполнения заданий нужны навыки ориентирования на местности, наблюдательность и умение считать. Успешно пройдя весь маршрут, вы доберетесь до строения, которое дало название всей улице.

Встречаемся около Рязанской областной детской библиотеки имени Б.И. Жаворонкова по адресу: улица Почтовая, д. 63. Телефон для справок: 8 (4912) 25-49-05.

Участие в игре бесплатное и без предварительной записи. Возрастное ограничение 6+.

3. Выставка «Улица Есенина» (16+)

В 2025 году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина и 60 лет с момента переименования улицы Ряжской в улицу Есенина — две эти юбилейные даты стали отправной точкой для идеи создания выставки «Улица Есенина».

Современные рязанские художники могли выбрать одну из двух тем: «Сергей Есенин» как личность и символ, его время, жизнь и творчество, и «Улица Есенина», одна из самых интересных улиц города, которая вобрала в себя разные архитектурные стили и исторические напластования. Именно здесь находятся знаковые культурные и образовательные учреждения.

На выставке представлены разные виды и направления современного искусства: живопись, графика, диджитал-арт, инсталляция, объекты, фотография. При этом работы некоторых авторов объединяют подтемы и мотивы: фрагментарность восприятия городской среды, эпоха, в которой жил Есенин, фигура Чёрного человека, гибель поэта, дихотомия городского и деревенского в его жизни и творчестве.



Работы 34 современных рязанских художников, созданные специально для этой выставки, несмотря на наличие расширенных экспликаций, открыты для диалога со зрителем и интерпретаций. Это 34 взгляда на жизнь и творчество, 34 художественные системы с характерными стилем и методами.



К выставке подготовлена параллельная программа, которая включает в себя кураторские экскурсии, арт-медиации, арт-терапию, мастер-классы от художников, а также творческую прогулку по улице Есенина. В экспозиции зритель сможет ознакомиться с авторскими концепциями к каждому произведению, посмотреть видео с художниками, послушать стихотворения Сергея Есенина в исполнении Павла Ёжикова.



Выставка пройдет 29 и 30 августа в Выставочном зале по адресу: ул. Есенина, 112. Вход с 11:00 до 18:00. Тел. для справок: 44-03-77.

Возрастное ограничение 16+.

4. Маршрутами Подвига и Победы (6+)

29 и 30 августа в 11:00 стартуют экскурсии по маршрутам Подвига и Победы. С маршрутами Подвига и Победы по военно-историческим объектам, местам памяти Великой Отечественной войны и объектам, на которых производилась продукция для фронта, вас познакомит краевед, член топонимической комиссии г. Рязани Игорь Канаев.



29 августа в 11:00 состоится тематическая экскурсия по маршруту №1:

30 августа в 11:00 состоится тематическая экскурсия по маршруту №2:

Запись на экскурсии по маршрутам осуществляется по телефону 30-03-05. Сбор под козырьком ЦГБ имени С.А. Есенина в 11:00.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

5. «Город можно как книгу читать» (6+)

29 и 30 августа с 11:00 до 12:00 рязанцев и гостей города приглашают на прогулку по улицам Ленина, Семинарской и Павлова, где каждый поворот расскажет свою главу. Рязань — это не только дома и улицы, но и страницы живой истории. На встрече вас научат читать город, словно книгу, — с удивлением, узнавая знакомое заново.

Место встречи: фойе РОУНБ им. Горького (ул. Ленина, 52).

Возрастное ограничение: 6+.

6. Сборная экскурсия «И.П.Павлов – первый физиолог мира» (6+)

Сотрудники музей-усадьбы Павлова расскажут о великом академике Иване Петровиче Павлове, о его детских и юношеских годах, открытиях и достижениях, привычках и увлечениях.

Экскурсии пройдут 29 августа в 12:00 и 14:00.

Возрастное ограничение 6+.

7. Обзорная экскурсия по Солотче (6+)

29 августа в 12:00 у вас будет возможность открыть для себя Солотчу — ранее село, а ныне — микрорайон Рязани. Его не случайно зачастую называют воротами в Мещёру. Здесь можно насладиться удивительной природой, побродить меж вековых сосен, полюбоваться тихой заводью.

Место проведение: Дом-музей И.П. Пожалостина по адресу улица Порядок, 76.

Возрастное ограничение 6+.

8. «Загадки и тайны Нижнего посада Переяславля Рязанского…» (6+)

Загляните в прошлое Рязани и прогуляйтесь по улицам древнего Нижнего посада — Грибоедова, Затинной и Рыбацкой. Здесь за каждым поворотом — старинные ремесла, местные предания и следы исчезнувших строений. Вас ждёт путешествие в те времена, когда Рязань ещё звалась Переяславлем.

Место встречи: 29 и 30 августа с 12:00 до 13:00 у входной группы Школы креативных индустрий (ул. Грибоедова, 26/6).

Возрастное ограничение: 6+.

9. «Легенды и были Рюминой рощи» (6+)

29 и 30 августа с 12:00 до 13:00 приглашаем на прогулку по Рюминой роще — месту, где история встречается с природой. Вы узнаете историю рода рязанских меценатов Рюминых, послушаете рассказ об их не сохранившейся усадьбе, где останавливались российские императоры. На экскурсии расскажут о происхождении местного пруда, об истории создания городского ипподрома, Центрального спортивного комплекса, больницы им. Н.А. Семашко. Будет возможность покормить уток, белок и насладитесь тенистыми аллеями.

Место встречи: центральный вход в ЦПКиО (ул. Пушкина, 1).

Возрастное ограничение: 6+.

10. Экскурсия «Художники Земли Рязанской» (0+)

29 и 30 августа в 14:00 участников праздника приглашают познакомиться с произведениями художников, связанных с Рязанской землей: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Анны Голубкиной. Зрители увидят гравюры Ивана Петровича Пожалостина и узнают, почему его имя носит Рязанский художественный музей.

Около 20 лет на Рязанской земле работал любимый ученик Репина Малявин. Именно здесь он написал лучшие произведения – образы рязанских крестьянок, вошедшие в историю мирового искусства. Гости узнают, с какой рязанской легендой связана скульптура «Кочка» Анны Голубкиной.

Место проведения: Рязанский художественный музей (ул. Свободы,57)

Возрастное ограничение 0+.

11. Экскурсия «Виктор Иванов и земля Рязанская» (0+)

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» 29 и 30 августа в 14:00 ждет рязанцев на экскурсии. Основой для собрания галереи стали более 600 произведений, принесенных в дар городу народным художником СССР, лауреатом Государственной премии и премии им. М. А. Шолохова, действительным членом Российской академии художеств, почетным гражданином региона Виктором Ивановичем Ивановым.

В постоянной экспозиции, охватывающей более чем пятидесятилетний период творчества, представлено более 100 произведений мастера: портреты, пейзажи, жанровые композиции, среди которых такие значительные работы, как «Родился человек» (1968), «На Оке» (1872), «Полдник» (1977), «Крещение» (1990), «Похороны в Исадах» (1962–1983). Знаковыми для галереи являются авторские повторения работ, первые варианты которых находятся в Государственной Третьяковской галерее. Важной составляющей собрания и экспозиции являются рисунки художника.

Место проведения экскурсий: Первомайский проспект, 14.

Возрастное ограничение 0+.

12. Прогулка по историческому центру города «Рязань. Вдохновение здесь: тематические маршруты для дружной компании» (6+)

Как видели Рязань писатели, поэты, учёные? Приглашаем 29 и 30 августа с 14:00 до 15:00 пройтись по историческому центру города и посмотреть на него их глазами. Воспоминания исторических личностей станут вашими проводниками в этом путешествии во времени, напоминая о том, что вдохновение — совсем рядом.

Место встречи: Библиосквер перед РОУНБ им. Горького (ул. Ленина, 52).

Возрастное ограничение: 6+.

13. Спектакль-променад «Коротко о Рязани» (6+)

Артисты рязанского театра драмы 29 и 30 августа в 15:00 покажут спектакль-променад «Коротко о Рязани» (6+) – интерактивное театральное путешествие, позволяющее увидеть многогранность родного города через креативную форму презентации.

Постановка сочетает в себе элементы театра и виртуальное путешествие по страницам истории нашего города. Зритель перенесется в древний русский город, который славится своим богатым историческим и культурным наследием, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу Рязани.

В «Коротко о Рязани» скоморох и Петрушка становятся проводниками в необычное путешествие сквозь пространство и время. К ним присоединяются колоритные персонажи — Косопуз и Баба Рязанская, одетые в традиционные русские костюмы, которые соединяют фольклор, вымысел и живую театральную игру.

Место встречи: Рязанский театр драмы (Театральная, 7А)

Возрастное ограничение: 6+.

14. Квест-фестиваль «Код города 9-3-0» (6+)

30 августа в 10:00 в рамках официальной программы празднования юбилейного Дня города — 930 лет Рязани — состоится традиционный ежегодный исторический познавательный квест «Код города 9-3-0», проводимый Управлением культуры администрации города Рязани совместно с Event-агентством «Арт-А».

Участникам квеста предстоит пройти 9 станций с историческими персонажами и выполнить определённые задания. За выполненные задачи будут выдавать специальные жетоны, которые помогут разгадать «Код города Рязани».

Трём победителям, первым разгадавшим код, будут вручены призы и подарки от Партнёров на главной сцене Дня города — на Лыбедском бульваре у цирка. Остальные участники получают небольшие полезные сувениры на память.

Участником квеста может стать любой желающий. Регистрация не требуется. Все желающие могут получить маршрутный лист в помещении Арт-пространства «Город» (ул. Горького, 94).

Возрастное ограничение 6+.

15. Обзорная экскурсия по Дому-музею И.П. Пожалостина (0+)

Дом-музей знакомит с творчеством выдающегося русского художника, начиная с первых опытов в гравюре и заканчивая ненапечатанной гравюрой с картины А.А. Иванова «Явление Христа народу». В экспозиции собрана целая портретная галерея государственных деятелей, писателей, священнослужителей, созданная Пожалостиным на протяжении сорокалетнего периода творчества. В кабинете гравёра представлена мемориальная экспозиция.

Дом был возведен в Солотче в 1880 г. по личному проекту Ивана Пожалостина. После возвращения в 1894 г. из Петербурга в Рязань на постоянное жительство Пожалостин много времени проводил в Солотче. Здесь были созданы последние его гравюры.

Дом трижды горел, усадьба была заброшена последними владельцами. В начале 1990-х годов, перед тем как здесь разместился музей, дом и территория усадьбы были восстановлены.

Адрес: Рязань, п. Солотча, Порядок, 76.

Возрастное ограничение: 0+.

16. Фестиваль «Святой Град в истории» (12+)

Любителей истории, ценителей культурного достояния и просто всех интересующихся ждут 30 августа на фестивале «Святой Град в истории», который проводит Рязанская епархия.

С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.

Подробно про маршруты фестиваля и как на них записаться, читайте здесь.

Возрастное ограничение 12+.

17. Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» (12+)

30 августа для рязанцев и гостей города проведут экскурсионные программы по историческим и культурным местам города. В программе четыре маршрута:

В 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 проведут пешеходную экскурсию «А у Рязани юбилей — 930 лет» (12+). На ней вы узнаете об основных событиях в многовековой истории Рязани, которые меняли город и ход его существования, которые сделали город таким, каким мы его видим сегодня.

Место встречи: пл. Соборная (у здания Рязанского Театра юного зрителя).

Возрастное ограничение 12+.

Место встречи: ул. Почтовая (около памятника Евпатию Коловрату).

Возрастное ограничение 12+.

Место встречи: ул. Семинарская (у здания Музея истории ВДВ).

Возрастное ограничение 12+.

Место встречи: пл. Ленина (у памятника В. И. Ленину).

Возрастное ограничение 12+.

На все экскурсии нужно записаться заранее на сайте: https://tvoya-ryazan.ru/excursions/.

С полной программой празднования 930-летия Рязани можно познакомиться здесь.