Фестиваль «Свидания на Театральной» в Рязани открыл итальянская «История об Эвридике»

IX Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» открыли 17 ноября внеконкурсной постановкой, являющейся переосмыслением мифа об Орфее и Эвридике. Точнее, в данном случае об Эвридике и только во вторую очередь об Орфее, ибо «История об Эвридике» – это смелый, экспрессивный монолог, посвященный чувствам и жизненному пути героини, чей образ и судьба запечатлены в веках. Необычна постановка и тем, что была показана полностью на итальянском с трансляцией субтитров.

Режиссер Луиза Гуарро (уже известная рязанцам своими постановками), а также одновременно очаровательная и роковая, передающая в роли Эвридики заразительную энергию жизни зрителям актриса приехали в Рязань прямиком из Неаполя. Страстным итальянским темпераментом действо было буквально переполнено. Начавшись пугающе, в абсолютной темноте и то ли паутине, то ли полупрозрачной пелене, что, вероятно, было отсылкой к Подземному Царству Аида, спектакль развился в феерию энергичных танцев, лиричных, почти оперных, пусть и коротких партий и стенаний о любви. А ещё жизни, общественном давлении, страхе, долге и освобождении.

Финал оставил зрителей в восторге. Орфей в наказание за своё нетерпение и неверие, за то, что обернулся, как всем нам известно, на пути вверх, к свету из Царства Тьмы, был обречён на вечное страдание по утраченной любви и бытие олицетворением всех несчастных вдовцов, в то время как Эвридика, став бесплотным духом, «очистилась» от бремени людских печалей, ибо единственное, что она знала при жизни – любовь. Словом, «История» остаётся свободной для интерпретации. Однозначно можно сказать только то, что это было потрясающее начало фестиваля.