Культура и события

Фестиваль «Шили-были и носили» пройдёт в Рязани 21-24 августа 

Алексей Самохин

С 21 по 24 августа в Рязани пройдёт Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» (12+). Об этом сообщили организаторы мероприятия. 

Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» —  творческий проект, реализуемый в Рязани с 2022 года, получивший приз в сфере креативных индустрий 2025 года в номинации «Модное наследие».

Фестиваль работает над вопросом поиска российской идентичности в одежде современного человека и развития творческого ресурса на основе культурного кода, народных традиций.

Фестиваль входит в график Всероссийских фестивалей мастеров лоскутного шитья и проводится всегда в четвёртую неделю августа. 

Основа фестиваля –  конкурс лучших коллекций одежды и аксессуаров, исполненных в техниках лоскутного шитья или с лоскутными элементами, созданных  современными модельерами и мастерами России. Фестивальная программа включает конкурсные просмотры, творческую лабораторию, выставки, ярмарку, Гала-концерт, а также аналитический обзор конкурсных работ, способствующие творческому общению и росту профессионального мастерства участников.

Фестиваль за эти годы посетило более 2000 человек из других регионов страны и Беларуси. Более 200  участников конкурса из 70 регионов, 210 коллекций, около 200 моделей на подиуме. Яркое, завораживающее зрелище, идущее в течении трех дней.

Фестиваль проходит при поддержке: министерства культуры, комитета по инвестициям и туризму Рязанской области, управление культуры администрации города Рязани.

Организаторы: АНО «Центр женских ремесел «ШИЛИ-БЫЛИ», АНО «Центр развития креативных индустрий» 

Звездой фестиваля в 2025 году станет член Союза Художников России, «старейший действующий художник-модельер России», наставник Вячеслава Зайцева, «русская Шанель», определяющая моду Советского Союза Татьяна Смирнова. 

Заявки на участие прислали мастера из 30 регионов. За три дня фестиваля будет показана 71 коллекция. 

В музее лоскутного шитья «Шили-были» будет работать выставка конкурсных работ мини-фестиваля аксессуаров «Всегда модно!».

