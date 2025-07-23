Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» пройдёт 19 и 20 сентября

19 и 20 сентября на территории Рязанского областного Дворца культуры и искусства состоится фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности». Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, сообщили РИА 7info организаторы.

Проект направлен на популяризацию традиционных и современных рязанских сказок через культуру и креативные индустрии. Его основная цель – пробудить у школьников и семей с детьми интерес к рязанскому фольклору, литературе, народным ремеслам, музыке, объединив богатое культурное наследие и инновации.

Центральной частью фестиваля станут интерактивная инсталляция – показ анимационной рязанской сказки «Петр и Февронья», где персонажи оживут с помощью современных технологий; и театрализованная постановка «Утро, Вечер и Полночь» по мотивам сказки из рязанского фольклора.

Также в программе фестиваля – ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм, народно-художественным промыслам и хороводам; познавательный и интересный лекторий с современными рязанскими писателями, выступления ведущих творческих коллективов области: фольклорных ансамблей, хоровых коллективов и современных музыкантов; фотозоны и декорации из народных сказок.

Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» — уникальная площадка, способствующая укреплению исторической памяти и региональной идентичности, патриотическому воспитанию и преемственности поколений. Здесь созданы все условия для культурного диалога и просвещения молодежи и семей с детьми.

Дата/время: 19 и 20 сентября / с 10:00 до 21:30

Место проведения: ГАУК «Рязанский Дворец культуры и искусства»

Адрес: г. Рязань, ул. Зафабричная, д.12.

Группа фестиваля «ВКонтакте», новости фестиваля: https://vk.com/ryazanckazki

Возрастное ограничение: 0+

Вход: бесплатно для всех.