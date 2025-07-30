Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» пройдет в Рязани

В Рязани прошла пресс-конференция по вопросам подготовки к фестивалю «Рязанские сказки: от фольклора до современности». Он состоится 19 и 20 сентября в областном Дворце культуры и искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О предстоящем фестивале журналистам рассказали представители регионального министерства культуры, а также директор Рязанского областного Дворца культуры и искусства Юлия Долматович и автор проекта Сергей Овчаров.

Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» пройдет в областном центре впервые. Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в тематическом направлении «Культурный код». По словам организаторов, основная цель – повысить интерес к традиционной народной культуре через использование современных интерактивных форм, а также познакомить жителей и гостей города с богатым наследием рязанских народных сказок. Программа фестиваля подготовлена с учетом интересов разновозрастной аудитории, запланировано большое количество мероприятий для семей с детьми.

Центральными событиями станут показ анимационного представления «Повесть о Петре и Февронии» и презентация театральной постановки рязанской сказки «Утро, Вечер и Полночь». Также запланированы мастер-классы по народно-художественным промыслам, ярмарка ремесел, концерт духовной музыки, русские народные подвижные игры на свежем воздухе.

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