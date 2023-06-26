Фестиваль ретротехники пройдёт под Рязанью 1 июля

В селе Поляны 1 июля состоится юбилейный, 10-й фестиваль ретротехники «Машина времени». Об этом сообщает Retro car Ryazan — клуб классической техники ВКонтакте.
В программе — традиционные соревнования на ретро-педальных машинках для детей (каждый участник индивидуально привозит вело машинку). Гвоздём программы станет спецтранспорт Советского Союза. Все участники получат подарочный пакет с сувенирами и памятной продукцией.
Организаторы подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и подарки. Гостей ждут кемпинг, фуршет и салют.
Взнос для участников со всех единиц техники — тысяча рублей. Для индивидуальных реставраторов стоимость участия — тысяча рублей.
Посещение фестиваля для зрителей бесплатно.
В 2023 году гости могут разместиться в отели по индивидуальным условиям.
Дополнительная информация и регистрация — Денисов Вячеслав 8 (910) 9019072.
Вопросы по партнёрской программе и спонсорству – Калабушкин Владимир 8 (920) 9563463.
Фестиваль пройдёт 1 июля с 13 до 17 часов.
Возрастное ограничение 6+