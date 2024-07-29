Понедельник, 29 июля, 2024

Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань

Автор: 7info7

Опубликовано

фото фестиваля "Поле брани"

27 и 28 июля на историческом городище Старая Рязань прошел уникальный фестиваль исторической реконструкции IX-XI веков «Поле брани». Это мероприятие привлекло множество жителей и туристов, которые смогли не только окунуться в атмосферу Древней Руси, но и стать участниками различных активностей, представляющих быт и традиции того времени.

На площадке фестиваля работали разные зоны: кулинарные эксперименты, военное ремесло и верховая езда. Участники могли попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам, а также узнать о тонкостях военного дела и ремесел древних славян. Особым спросом пользовались обзорные экскурсии, которые позволили глубже понять историю и культуру региона.

Интересной частью программы стал эксперимент с передачей военного сигнала дымом с соседнего Ольгова городища, что вызвало много улыбок и обсуждений среди гостей. Вечером всех ожидал яркий пир, где звучали блюда и напитки, а также специальная развлекательная программа.

  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань
  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань
  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань
  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань
  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань
  • Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань

Старая Рязань, известная как «место силы», сегодня сохранила следы своего древнего величия. Когда-то это был крупный город, сожженный Батыем в XIII веке, а его первые поселения появились в X веке. На этом историческом месте сохранились валы и контуры кварталов, которые рассказывают о славном прошлом.

Фестиваль «Поле брани» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и уже стал популярным среди жителей региона. Гости мероприятия активно делятся положительными отзывами в социальных сетях и благодарят организаторов за возможность пережить незабываемые воспоминания о Древней Руси.

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