Фестиваль «Поющий Косопуз» и четвертьфинал Рязанской лиги КВН пройдут в Рязани в конце августа 

В Рязани началась подготовка к Пятому музыкальному фестивалю «Поющий Косопуз». Об этом сообщается на странице Официальной Рязанской лиги МС КВН Вконтакте.

Фестиваль пройдёт 29 августа при поддержке губернатора Рязанской области и администрации города Рязани. Кроме того, 28 августа состоится 1/4 финала Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Так как Косопуз — это открытый фестиваль, то на него могут заявиться и приехать команды, не принимающие участие в сезоне. Но и команды-участники сезона имеют все шансы побороться за заветные фигурки Косопузов, — говорится в сообщении.

— Итак, 1/4 финала для участников сезона пройдёт 28 августа в Рязанском дворце молодёжи (начало в 19:00). Сам Косопуз будет проходить 29 августа в Филармонии (начало в 18:00)».

Призовой фонд фестиваля — 100000 рублей на поездку на фестиваль КВН в Сочи. Кроме того, 10 партнёров приготовили множество призов. На фестивале вручат:

— Поющих Косопузов первой, второй и третьей степени;

— призы лауреатам;

— призы победителям в номинациях: Мисс Голос и Мистер Голос Фестиваля, Лучшая шутка Фестиваля, Лучший музыкальный номер и Самая поющая команда!

Возрастное ограничение: 6+.

Кстати, если вы ни разу не были на «Поющем Косопузе» в Рязани, можете посмотреть наш большой репортаж, как это было в 2024 году. Да даже если и были, все равно посмотрите, чтобы вспомнить, как это весело!!!