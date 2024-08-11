Фестиваль «Небо России» завершил работу

В официальной группе фестиваля «Небо России» объявили о завершении мероприятия. Площадка закрылась сегодня, 11 августа.

Погода внесла свои коррективы в этот день: из-за дождя и ветра утром аэростатов на площадке не было. Однако программа оставалась насыщенный, и гости смогли насладиться праздничной фестивальной атмосферой. Сегодня на площадке выступили кавер-группа «Качели», Feelin’s, MangoStarr, «Всегда!», DJ-set.

Также гости фестиваля посетили различный мастер-классы: по разукрашиванию гипсовых фигур, по росписи имбирных пряников, деревянных и глиняных игрушек и многие другие. А еще они своими руками изготовили тряпичных кукол-ангелов, сувениры «Воздушный дирижабль», «Воздушный шар в сетке» и запустили воздушных змеев.