Воскресенье, 11 августа, 2024

Фестиваль «Небо России» завершил работу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/nebo_rossii

В официальной группе фестиваля «Небо России» объявили о завершении мероприятия. Площадка закрылась сегодня, 11 августа.

Погода внесла свои коррективы в этот день: из-за дождя и ветра утром аэростатов на площадке не было. Однако программа оставалась насыщенный, и гости смогли насладиться праздничной фестивальной атмосферой. Сегодня на площадке выступили кавер-группа «Качели», Feelin’s, MangoStarr, «Всегда!», DJ-set.

Также гости фестиваля посетили различный мастер-классы: по разукрашиванию гипсовых фигур, по росписи имбирных пряников, деревянных и глиняных игрушек и многие другие. А еще они своими руками изготовили тряпичных кукол-ангелов, сувениры «Воздушный дирижабль», «Воздушный шар в сетке» и запустили воздушных змеев.

Фестиваль "Небо России" завершил работу
Фестиваль "Небо России" завершил работу
Фестиваль "Небо России" завершил работу
Фестиваль "Небо России" завершил работу

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