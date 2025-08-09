Суббота, 9 августа, 2025
Общество

Фестиваль «Небо России»: взгляд из корзины воздушного шара

Анастасия Мериакри

С 3 по 11 августа на территории Рязанской области проходит ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небо России» (0+), который традиционно становится значимым событием не только для нашего региона, но и для многих других. В этом году участие в Кубке России принимали 35 команд со всей страны! Последняя спортивная гонка состоялась 8 августа, тогда же, когда начала свою работу развлекательная площадка для гостей мероприятия.

Пилоты собрались на базе спортивного центра «Атрон» в Секиотово уже в половине четвертого утра. Последнее состязание, последние десять заданий на скорость, манёвренность и технику исполнения – все причастные сосредоточились на изучении поставленных задач, карт и координат. Уже на этом этапе, глядя на одни только мониторы с бесчисленным числом показателей, которые надо учитывать, можно понять – профессия пилота крайне комплексная, но оттого только более увлекательная.

Переместившись ещё дальше вглубь Рязанского края, каждая команда определила для себя место индивидуального старта. Время начала полёта также каждый определял сам для себя в установленном промежутке – с 5 до 6 утра. Итак, пилотам предстояло помимо преодоления расстояния в 60 километров сделать следующее: на каждой из трёх точек «гоночной трассы» оставить свои «маркеры» – тканевые флажки, красиво летящие вниз прямо из корзин воздушных шаров.

Время пошло, и красочные аэростаты со всей страны начали наполняться гелием, затем подниматься, а после и взлетать, знаменуя начало гонки. Достаточное для безопасного сосуществования расстояние между воздушными шарами не умалило воодушевляющей красоты происходящего – в дорогу пилотов провожал яркий восход. Под целеустремлёнными аэростатами проплывали как природные объекты, так и инфраструктурные. В один момент ты любуешься полевыми цветами и игрой росы на листьях лопухов, в другой – улыбаешься проезжающим внизу по шоссе машинам и даже целым населённым пунктам. С высоты птичьего полёта мир предстаёт совершенно особенным, и всё это благодаря мастерству пилотов.

Нам удалось побеседовать с Мариной Фёдоровой, пилотом из Великого Новгорода, которая участвовала в фестивале во второй раз, и вот несколько неожиданных и интересных фактов, которые нам удалось узнать:

  1. Всё зависит от ветра. Техника работы пилота аэростата определяется не «стилем», как можно было бы подумать, а умением «ловить воздушную волну» и контролировать все необходимые факторы – высоту, скорость, наклон. Аэродинамика в чистом виде.
  2. Наклон в свою очередь регулируется специальными троссами, которые особенно необходимы в те моменты, когда ветер усиливается.
  3. Если погода внесла свои коррективы и неожиданно ухудшилась, например преподнесла пилоту сюрприз в виде тучи, он может предпочесть переждать на высоте, нежели начать снижаться.
  4. «Главное – держаться». В моменты снижения и особенно при посадке корзина воздушного шара может начать «подпрыгивать» и склоняться вниз. Пассажиру в таком случае нужно развернуться спиной по направлению полёта и крепко ухватиться за верёвочные ручки внутри корзины.

Теперь вы знаете немного больше о таком необычном, но однозначно впечатляющем занятии, как управление аэростатом! Ну а о развлекательной программе фестиваля вы можете подробнее узнать из тематических материалов на нашем сайте.

Возрастное ограничение 0+.

