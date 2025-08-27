Пятница, 29 августа, 2025
Фестиваль мастер-классов прошёл в Рязанском цирке

Валерия Мединская

26 августа Рязанский цирк превратился в настоящую арену волшебства циркового искусства. В этот день с гордостью отпраздновали 106-летие Росгосцирка грандиозным фестивалем цирковых мастер-классов (0+).

Рязанский цирк распахнул двери для юных талантов из циркового отделения Современной школы движения «Generation X team», детей участников СВО и детей из благотворительного фонда «Территория Добра город Рязань». Ведущей мероприятия выступила инспектор манежа Елена Чомахидзе.

Дети окунулись в волшебную атмосферу цирка на мастер-классах осваивая акробатику, жонглирование, эквилибристику и клоунаду под руководством опытных наставников. Восторг, смех и аплодисменты не смолкали в стенах цирка!

Показали свое мастерство на манеже, а так же стали наставниками юных зрителей артисты программы «Парад Великой Победы»:

· Акробаты с подкидными досками «Русские забавы» под руководством Народного артиста России Вячеслава Черниевского;

· Эквилибрист на пьедестале — Дмитрий Васильев;

· Жонглёр с кубиками — Гор Исаджанян;

· Канатоходцы Филипп и Жанна Красновы, Константин Ковешников.

· Дрессированные собачки под руководством Надежды Чеботы;

· Коверный — Александр Пеньков.

Фестиваль стал не только площадкой для обучения, но и местом, где юные таланты смогли найти новых друзей, обменяться опытом и получить мощный заряд вдохновения.

Все участники получили памятные подарки и заряд позитива, а главное – бесценный опыт!

Рязанский цирк благодарит всех участников и зрителей за этот незабываемый праздник! Вместе мы продолжаем славные традиции российского цирка!

