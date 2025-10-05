Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

В воскресенье, 5 октября, в Константиново под Рязанью продолжается празднование 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. На родине поэта проходит фестиваль «Константиновское детство».

В программе: старинные русские аттракционы и игры для всех возрастов, иммерсивные театральные постановки, выступления детских танцевальных и вокальных коллективов, творческие мастер-классы, поэтический лабиринт, уютные фотозоны, традиционные лакомства и подарки, а также пленэры с видом на живописные окские просторы.

С 11:00 до 16:00 гостей ждет путешествие в мир детства, похожее на то, что когда-то было у самого Есенина. Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

Желающие могут посетить константиновскую ярмарку, на которой представлены работы рязанских мастеров, в том числе оригинальная парфюмерия, одежда, посуда, продукция с есенинской тематикой, авторские открытки, изделия лоскутного шитья.

Возле главной сцены на берегу Оки организована детская анимация от студии «Каравай», детский театр «Забава» подготовил программы «Кот, петух и лиса» и «Сказ о защитниках Земли Рязанской» с игровой программой для юных зрителей.

Сегодня для гостей праздника со сцены выступят Детский сводный духовой оркестр города Рязани, ансамбль танца «Юность» МБУДО «ДШИ № 9», Концертный хор хоровой капеллы мальчиков и юношей «Любомир» МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» Рязанской области, ансамбль танца «Мёд», Народный хор «Перезвоны» МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. Аглинцевой», Вокальная студия Ксении Морозовой, Хореографический коллектив «Идиллия» МБУДО «ДШИ № 1», театр танца «Жемчужинки» МБУДО «ДШИ № 3», Студия эстрадного вокала Лейлы Никитиной «L-KIDS MUSIC». Завершит Музыкальный спектакль «Люблю до радости и боли…» Детского музыкального театра «Созвездие Добра».

Возрастное ограничение 0+.