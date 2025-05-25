Воскресенье, 25 мая, 2025
22.9 C
Рязань
Screenshot
Screenshot
Спорт

Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки

Анастасия Мериакри

В Рязани 24 мая завершился фестиваль ГТО. На Лыбедском бульваре для участников и зрителей соревнований были организованы площадки с различными активностями.

Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое. В промо-зоне благотворительной программы «ДоброFON» каждый желающий мог встретиться с популярным блогером Максимом Битаровым (Акимбо 69), взять у него автограф и поучаствовать в мастер-классе по армрестлингу.

Жителей и гостей города поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Фестиваль ГТО мы проводим второй год – это уже стало небольшой традицией. В прошлом году за месяц больше 35 тысяч человек попробовали свои силы, а 13 тысяч – получили значки. Сегодня свои силы на фестивале ГТО попробовали тысячи рязанцев. Многие приходили целыми семьями. Отдельное испытание — «Гонка ГТО». Настоящая командная работа, проверка силы, выносливости и духа. Будем и дальше поддерживать эту традицию и делать фестиваль ярче и масштабнее», — отметил глава региона.

Павел Малков вручил золотые знаки отличия рязанцам и призы девяти командам-призёрам «Гонки ГТО». В молодежном зачете первое место заняла команда Старожиловского района. В семейном – Умновы из Касимовского округа, а в корпоративном – жители Клепиковского района. Значки получили ребята из многодетных и спортивных семей.

После награждения состоялось выступление театра танца «Банзай», танцевальной команды «Конспирация». Фёдор Чудинов, заслуженный мастер спорта России по боксу, провел для гостей фестиваля зарядку.

Завершился спортивный праздник концертом певицы Клавы Коки.

Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц сообщил плохую новость после обмена между Россией и Украиной

Украина отдает далеко не всех российских гражданских в рамках...
Новости России

SHOT узнал подробности стрельбы по прохожим в Россоши

До того, как открыть огонь, 38-летний Владимир Токарев  в...
Кино и ТВ

Бузова и Бородина снова вместе, но в новых ролях: что ждать от нового выпуска шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков присоединятся к шоу как новые участники и ворвутся в борьбу за главные сокровища.
Новости России

Что рязанцам сажать на даче в конце мая

Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.
Культура и события

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО

Полная программа Фестиваля, который пройдёт на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая.

Последние новости

Новости России

12-летнего школьника ранили ножом, мальчик в реанимации

В Верхней Пышме 12-летний мальчик получил два ножевых ранения от одноклассника, полиция проводит проверку.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.
Администрация

Более 1 млрд 150 млн потратили на формирование современной городской среды Рязани в 2024 году

Заключены 2-летние муниципальные контракты на благоустройство пешеходных зон ул. Соборная и пл. Соборной, ул. Мюнстерской, Нижний городской парк, Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.
Происшествия

Марихуану и галлюциногенные грибы изъяли у жителя Рязанской области

Вместе со спецназом сотрудники правопорядка задержали подозреваемого мужчину на выходе из дома. В его доме в техническом отсеке печки и в тумбочке нашли пакеты с высушенными фрагментами растений.
Новости России

Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Вспышка зафиксирована в 04:46 по московскому времени, к 04:52 она достигла пика, в 04:57 завершилась.
Семья и отношения

Фото рязанских молодоженов, сыгравших свадьбу на этой неделе, показал ЗАГС

Каждая любовь — это уникальная история, которая начинается с глубокого доверия и завершается настоящим счастьем.
Интересное

Эффект Трокслера: учёные объяснили, кого люди видят в зеркале во время гадания

Психиатры рассказали, как мозг создает иллюзии при ритуалах с зеркалом. В основе видений лежат эффекты восприятия и психологические механизмы.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Сообщение об этом опубликовал РСЧС в 8:47.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.