Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки

В Рязани 24 мая завершился фестиваль ГТО. На Лыбедском бульваре для участников и зрителей соревнований были организованы площадки с различными активностями.

Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое. В промо-зоне благотворительной программы «ДоброFON» каждый желающий мог встретиться с популярным блогером Максимом Битаровым (Акимбо 69), взять у него автограф и поучаствовать в мастер-классе по армрестлингу.

Жителей и гостей города поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Фестиваль ГТО мы проводим второй год – это уже стало небольшой традицией. В прошлом году за месяц больше 35 тысяч человек попробовали свои силы, а 13 тысяч – получили значки. Сегодня свои силы на фестивале ГТО попробовали тысячи рязанцев. Многие приходили целыми семьями. Отдельное испытание — «Гонка ГТО». Настоящая командная работа, проверка силы, выносливости и духа. Будем и дальше поддерживать эту традицию и делать фестиваль ярче и масштабнее», — отметил глава региона.

Павел Малков вручил золотые знаки отличия рязанцам и призы девяти командам-призёрам «Гонки ГТО». В молодежном зачете первое место заняла команда Старожиловского района. В семейном – Умновы из Касимовского округа, а в корпоративном – жители Клепиковского района. Значки получили ребята из многодетных и спортивных семей.

После награждения состоялось выступление театра танца «Банзай», танцевальной команды «Конспирация». Фёдор Чудинов, заслуженный мастер спорта России по боксу, провел для гостей фестиваля зарядку.

Завершился спортивный праздник концертом певицы Клавы Коки.

Возрастное ограничение 6+.