Фермер рассказала, как помочь растениям на своем участке после майских заморозков

Без лишнего лукавства можем сказать, что к майским ночным заморозкам мало кто был готов, да еще и к таким длительным. Для всех тех, у кого есть свой участок, сейчас задача №1 – помочь растениям справиться с последствиями заморозков и по возможности получить урожай как можно раньше. Фермер из Шацка Наталья Самарина рассказала, что нужно делать, чтобы спасти рассаду и декоративные кустарники от возвратных морозов.

Рассаду нужно закалить с возраста сеянцев. Это важно и в похолодание, и в жару после высадки растений. Обязательно нужно следить за прогнозом погоды. Опасно все, что ниже +2 градусов (+2 закаленная рассада выдержит, но иногда +2 превращается местами в -2).

Предусматриваем укрытие на случай понижения температуры в виде дуг и укрывного материала (как правило, с апреля вся рассада уже «живет» на улице, потому что в теплице она «вытягивается»). Часто в ход идут покрывала, одеяла и все, что может помочь сохранить микроклимат.

Рекомендуется иметь наготове обогреватели. Включать их нужно под укрытием.

«Для сада действенный метод – дымление. Сырые дрова образуют в результате горения дым, который способен повысить температуру на пару градусов. Этот вариант не подходит для закрытых пространств, таких как теплицы, парники, потому что растения лишаются кислорода», — говорит Наталья Самарина.

Растения нужно поливать: испарение воды также способно повысить температуру в небольшом радиусе. Также растения нужно обрабатывать антистрессовыми препаратами.

Что делать, если растения все же приняли на себя мороз?

Как говорит Наталья, все зависит от степени «обморожения». Если мороз слегка «задел» растение, то нужно удалить в него поврежденные листья и обработать антистрессовым препаратом. Затем полить теплой водой и подкормить удобрением с высоким содержанием азота. Но делать это нужно без фанатизма, по инструкции! Это обеспечит регенерацию зеленой массы. В случае кустарников – пробудятся корневые почки.

«Если овощная рассада сильно повреждена, то, увы, проще ее заменить. Иначе, ожидая отрастания побегов второго порядка, вы отсрочите плодоношение и дождетесь фитофтороза», — говорит фермер.

Кустарники (особенно с одревесневшими стволами) Наталья Самарина рекомендует продолжать поливать теплой водой и подкармливать удобрением с высоким содержанием азота — цветение и плодоношение, скорее всего, в этом сезоне будет скудным, но растение выживет.

Больше информации о саде и огороде можно прочесть в группе Натальи Самариной.