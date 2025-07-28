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Культура и события

Феофановский патриотический форум «Божия ловитва» проходит в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области с 26 по 30 июля проходит IV Феофановский патриотический форум православной молодежи «Божия ловитва». Он приурочен к 400-летию со дня основания Успенского Вышенского монастыря, где жил и трудился выдающийся богослов Святитель Феофан Затворник.

Форум организован молодежным отделом Скопинской епархии в окрестностях Вышенского Успенского монастыря. В нем участвуют порядка 200 молодых людей от 18 до 30 лет из Рязанской, Ростовской областей. Его цель – способствовать формированию российской гражданской идентичности молодежи на основе духовно-нравственной культуры и трудов выдающегося богослова, проповедника и духовного писателя Святителя Феофана Затворника (1815–1894 гг.).

26 июля на открытии форума председатель Молодежного отдела Скопинской епархии протоиерей Олег Кузьмин совершил молебен. После чего для участников были организованы встречи, посвященные основной теме «Война и Библия» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках форума состоялось посещение Казанского собора Успенского Вышенского монастыря, где покоятся мощи Святителя Феофана Затворника, прошла встреча с епископом Питиримом, на которой он ответил на вопросы собравшихся о нравственном выборе каждого, о важности сохранения исторической правды. Речь шла о значении праздника День Крещения Руси, который отмечается 28 июля.

Форум продлится до 30 июля. Программа включает встречи с ветераном СВО, участником программы «ГЕРОИ62» Максимом Катковым, протоиереем Андреем Правдолюбовым, а также с представителями Росгвардии и духовенства. Запланированы мастер-классы, лекции, круглые столы, концертная программа, спортивные игры и активный отдых.

Возрастное ограничение 6+.

Феофановский патриотический форум «Божия ловитва» проходит в Рязанской области В нем участвуют порядка 200 молодых людей от 18 до 30 лет из Рязанской, Ростовской областей. Его цель – способствовать формированию российской гражданской идентичности молодежи на основе духовно-нравственной культуры и трудов выдающегося богослова.
Феофановский патриотический форум «Божия ловитва» проходит в Рязанской области В нем участвуют порядка 200 молодых людей от 18 до 30 лет из Рязанской, Ростовской областей. Его цель – способствовать формированию российской гражданской идентичности молодежи на основе духовно-нравственной культуры и трудов выдающегося богослова.

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