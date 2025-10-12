Воскресенье, 12 октября, 2025
7.3 C
Рязань
Интересное

Феофан Милостивый: этот праздник отмечают 12 октября

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

По православному календарю 12 октября наступает день памяти преподобного Феофана Милостивого. Этого святого в русском народе особо почитали, ожидая возвращения тепла и наблюдая за звёздным небом.

О жизни Феофана сохранилось немного свидетельств. Известно, что он был богатым и очень добрым человеком, жившим в палестинском городе Газе.

Феофан постоянно принимал в своём доме странников, давая им приют, пищу и заботу, из-за чего к концу жизни обеднел. Его постигла тяжёлая болезнь, которую он переносил стойко и смиренно.

После кончины святого произошло чудо: спустя четыре дня он явился человеку и попросил отвалить надгробный камень с могилы. От тела преподобного исходило чудесное благоухание, а его мощи начали источать миро, которое исцеляло больных.

Народные приметы и традиции дня

В народе Феофана прозвали Милостивым не только за его добрые дела. Считалось, что в день его памяти на землю возвращалось тепло. 

«Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди.

Ночью выходили смотреть на небо. Если звёзд было много и они светили ярко, это предвещало сухую осень. Про звёздное небо говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко».

На Феофана охотники гуляли «по порошам», пытаясь добыть «именинного зайца». Если удача сопутствовала, день завершался застольем, где рассказывались охотничьи байки.

В этот день именины празднуют Иван, Михаил, Феофан.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Новости мира

Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...
Новости России

«Горят два фонаря»: Шарий сообщил о мощном ударе по Одессе

Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Последние новости

Нарколог объяснил, почему вечерний бокал вина — опасная привычка

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.

Кировские хирурги спасли пациента с редчайшей болезнью «моя-моя»

Команда специалистов успешно выполнила сложную операцию. Сейчас мужчина находится на восстановлении под наблюдением врачей.

В ВСУ формируют офицерские «штрафные роты» в Сумской области

В эти подразделения будут направляться: нарушители воинской дисциплины, дезертиры, неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении.

Потерявший обе ноги ветеран войны в Чечня провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой Чеченской войны Сергей Грибков, лишившийся обеих ног...

В лесу в Рязанской области пропала 94-летняя Евдокия Горяйнова

В Скопинском районе Рязанской области 10 октября 2025 года пропала пенсионерка. Евдокия Горяйнова ушла в лес и не вернулась.

Водитель «Рено» погибла, пятеро пострадали после столкновения с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В 46 лет умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет ушел из жизни актер театра...

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия.

Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных.

Рязань закупит еще четыре новых троллейбуса до конца 2025 года

На эти цели из бюджета будет выделено 129 миллионов рублей.

В Москве загадочно погиб преподаватель из Италии, поддержавший СВО

На юго-востоке Москвы нашли тело известного преподавателя, основателя школы...

«Кругом крики»: раскрыты детали взрыва под Волгоградом, унесшего две жизни

От взрыва боеприпаса в доме в поселке Степной Волгоградской...

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Рязанские аграрии встретились с представителями Китая и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов экспорта

Делегации из Китая и Саудовской Аравии посетили стенд Рязанской области на выставке «Золотая осень», организованной в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве.