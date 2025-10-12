По православному календарю 12 октября наступает день памяти преподобного Феофана Милостивого. Этого святого в русском народе особо почитали, ожидая возвращения тепла и наблюдая за звёздным небом.

О жизни Феофана сохранилось немного свидетельств. Известно, что он был богатым и очень добрым человеком, жившим в палестинском городе Газе.

Феофан постоянно принимал в своём доме странников, давая им приют, пищу и заботу, из-за чего к концу жизни обеднел. Его постигла тяжёлая болезнь, которую он переносил стойко и смиренно.

После кончины святого произошло чудо: спустя четыре дня он явился человеку и попросил отвалить надгробный камень с могилы. От тела преподобного исходило чудесное благоухание, а его мощи начали источать миро, которое исцеляло больных.

Народные приметы и традиции дня

В народе Феофана прозвали Милостивым не только за его добрые дела. Считалось, что в день его памяти на землю возвращалось тепло.

«Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди.

Ночью выходили смотреть на небо. Если звёзд было много и они светили ярко, это предвещало сухую осень. Про звёздное небо говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко».

На Феофана охотники гуляли «по порошам», пытаясь добыть «именинного зайца». Если удача сопутствовала, день завершался застольем, где рассказывались охотничьи байки.

В этот день именины празднуют Иван, Михаил, Феофан.