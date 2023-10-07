Суббота, 7 октября, 2023
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Фельдшера психиатрической скорой подозревают в убийстве 8-летнего сына

7info

В Санкт-Петербурге 45-летнего мужчину, работающего фельдшером психиатрической бригады скорой помощи, подозревают в убийстве 8-летнего сына. Подробности инцидента сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, вечером 6 октября мальчик позвонил маме и сообщил: папа сошёл с ума, крушит вещи в доме. После связь прервалась: ни мужу, ни сыну петербурженка дозвониться не могла.

Женщина попросила приехать домой бабушку мальчика. Женщина увидела страшную картину: окровавленный мужчина стоял в коридоре, на кухне лежал труп мальчика.

— Ребёнка нашли на кухне с ножевыми ранами живота и рук. Медикам оставалось констатировать смерть. Его 45-летний отец ранен. Мужчина госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжёлом состоянии, — пишет «Фонтанка».

По данным СМИ, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Семья за помощью полиции последние 3 года не обращалась.

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