Фейковая информация о выплатах распространяется в Рязани

В Рязани и области зафиксирована очередная попытка вбросов фейковой информации через предложки с закрытых аккаунтов. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

На этот раз распространяется поддельное постановление министерства сельского хозяйства о неких выплатах с перечнем абсурдных условий для их получения. Это фейк!

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