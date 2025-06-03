Фейки атакуют! Эксперты разоблачили сетевой миф об уничтожении российских истребителей

В медиапространстве циркулируют не только фейковые сообщения об «уничтожении половины дальней авиации России» после ударов по аэродромам, но и другие, не менее примитивные вбросы. Очередной пример – видео, активно распространяющееся в немецком и англоязычном сегментах Twitter, на котором якобы запечатлены уничтоженные истребители МиГ-29 или МиГ-31. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Разумеется, это очередная нейросетевая подделка, созданная буквально за несколько минут: на видео заметны искажения перспективы, артефакты текстур, видны отсутствие нормальной физики объектов и многие другие признаки цифровой фальсификации.

Большинство экспертов сразу распознают такие фейки. Но у подобного контента иная цель – не убедить специалистов, а воздействовать на поверхностное восприятие массовой аудитории. Основная задача таких вбросов – создать ложное впечатление, что «Россия теряет контроль» и «удары успешны».

Нейросети уже давно используются не только как инструмент творчества, но и как мощное средство для ведения информационных операций. Проблема усугубляется с развитием технологий, таких как Google Veo и её аналогов, когда отличить реальность от вымысла становится всё сложнее.

— Нужно отметить, что никакой цели в длинную здесь не преследуется. Задача простая — здесь и сейчас сформировать нужное впечатление и растиражировать его на как можно большую аудиторию. А то, что это откровенный фейк, никого не интересует, — пишет автор поста.