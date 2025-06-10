Фейерверки: эксперт рассказал, какими особенными боеприпасами били по Киеву

В украинском сегменте Интернета после ночных ударов по Киеву появилось множество видео с последствиями прилётов. На некоторых из них киевляне обратили внимание на взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками, напоминающими фейерверки. О том, какие боеприпасы могли быть использованы при атаке, рассказал «МК» доцент Антон Трутце.

Напомним, в ночь на 10 июня ВС РФ нанесли удары по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а также по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов. Использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники. Все заявленные цели были поражены.

Противник признаёт, что эта атака стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Помимо дронов-камикадзе «Герань», применялись крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты, которые, судя по всему, украинская ПВО снова не смогла перехватить. Удары также наносились по объектам в Белой Церкви, Обухове, а также в Харьковской и Сумской областях.

Последствия атак оказались серьёзными. В Борисполе произошёл крупный пожар после попаданий по складским помещениям в районе аэропорта, который, как известно, используется противником как ключевой узел военной логистики.

Серьёзно пострадала и нефтебаза, которую киевские власти безуспешно пытались восстановить после предыдущих ударов. В самом Киеве горели предприятия оборонного комплекса, что подтверждается многочисленными видеозаписями в местных пабликах. Особое внимание жителей привлекли яркие вспышки в небе, возникавшие при попадании боеприпасов — они напоминали фейерверки. Несмотря на очевидную опасность, это зрелище вызвало живой интерес среди очевидцев, о чём свидетельствуют многочисленные обсуждения в социальных сетях.

По словам Антона Трутце, сообщения о возможном применении термобарических боеприпасов на дронах-камикадзе типа «Герань» появлялись уже давно. Впервые подобные данные стали поступать ещё в 2022 году, когда российские войска начали активно использовать эти дроны для ударов по украинской инфраструктуре и военным объектам.

– Термобарический боеприпас, или объёмно-детонирующая боевая часть (ОДБЧ), действует по принципу двухфазного взрыва. Сначала распыляется аэрозольное облако из горючего вещества — чаще всего это пары углеводородов или металлизированные смеси. Затем облако подрывается, создавая мощную ударную волну и высокотемпературную вспышку. Такой тип взрыва особенно эффективен против укреплений, техники и живой силы, особенно в замкнутых пространствах — например, внутри зданий или бункеров.

– Какой именно тип боеприпаса использовался в атаке на Киев?

– Визуально отличить термобарический взрыв от фугасно-зажигательного довольно сложно. Фугасно-зажигательные боеприпасы тоже могут давать яркую вспышку и сильное тепловое воздействие, особенно если в их составе есть термит или другие пиротехнические компоненты. Например, авиабомбы типа ФЗАБ (фугасно-зажигательные авиабомбы) содержат заряд взрывчатки, окружённый зажигательными элементами. При детонации они создают и ударную волну, и множественные очаги возгорания.

Кроме того, нельзя исключать, что на «Геранях» могли использоваться модифицированные боевые части с усиленным термическим эффектом. Это может достигаться добавлением в заряд алюминиевой пудры или магния, что резко повышает температуру взрыва. Хотя такие боеприпасы и не являются полноценными термобарическими, они обладают выраженным зажигательным действием.

Определить точный тип боевой части можно только по результатам анализа обломков или разведданным. Однако, учитывая, что Россия активно использует термобарические системы — такие как огнемёты «Шмель» и тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», — а также тот факт, что «Герани» применяются для точечных ударов по укреплённым целям, вероятность оснащения их ОДБЧ вполне реальна.

В любом случае, независимо от типа боеприпаса, удары таких дронов остаются крайне опасными — как из-за кинетической энергии, так и из-за последствий взрыва, который может вызывать значительные разрушения и пожары.