Федул Зимний 5 января: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

5 января православные вспоминают мученика Феодула, который в III веке пострадал во время гонений христиан. Наши предки считали, что святой покровительствует домашнему скоту и хозяйству. А ещё верили, что в день его памяти наступают сильные морозы.
Что нельзя и можно делать 5 января, согласно народным поверьям? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 5 января
Пращуры считали, что на Федула Зимнего день нужно начинать с заботы об обитателях дворах. Так, нужно проверить целостной сарая, убраться в стойлах, досыта накормить и напоить животных.
По углам в хлевах 5 января развешивают чертополох. Считалось, что он защищает их обитателей от злых сил, болезней и мора.
Сегодня хозяйки пекли печенья в виде различных животных и птиц. Их заворачивают в чистые полотенца и прячут по углам до Рождества. Якобы, выпечка помогает отогнать от дома нечисть.
Воздержитесь от работы с острыми предметами, ведь есть риск сильно пораниться. Рана будет долго заживать и принесёт человеку много несчастья. В связи с этим стоит отказаться от проведения операций 5 января. Есть вероятность, что человек оправится после хирургического вмешательства нескоро.
Женщинам старого-настрого 5 января запрещается подшивать подол платья, ведь существует поверье, что таким образом она укорачивает себе жизнь
Народные приметы 5 января
- Если 5 января дует сильный ветер и идёт снег, июль будет холодным;
- Если куры в курятнике беспокоятся, быть пурге;
- Лошадь храпит – к снежной буре;
- Кошка просится на печь? Быть большому холоду.