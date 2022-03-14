Федот Ветронос 15 марта: народные приметы и что нельзя делать

15 марта православные христиане вспоминают Феодота Киринейского. Святой обратил в христианство многих язычников, за что был подвергнут гонениям. Над ним жестоко издевались, долгие годы он прожил в страшных муках, но всё же ему удалось стойко вынести все невзгоды.

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В народном календаре этот праздник носит название Федот Ветронос. А всё из-за того что с этого дня начинаются сильные ветра, которые приносят весну.

15 марта: что нельзя и нужно делать

На Федота наши предки начинали высаживать рассаду. Считалось, что овощи вырастут крепкими. Хорошо для посадки подходят помидоры и перец.

Если сегодня купить цветущую красную герань и поставить её на окно в гостиной, можно задобрить домового.

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Наши пращуры старались не выходить без особой надобности из дома. А всё из-за особенной силы сегодняшних ветров: они могут принести болезни и невзгоды.

Откажитесь от рукоделия. Оно принесёт в вашу жизнь слёзы.

Покупки – также под запретом. Скорее всего, сделка будет неудачной, а приобретённые вещи прослужат недолго.

Народные приметы 15 марта

Идти против ветра – навлекать на себя болезнь;

Если 15 марта снег пошёл, весна будет долгой и холодной;

Длинные сосульки свисают с крыш – к богатым хлебам.

Именины 15 марта отмечают Николай, Арсений, Федот, Агафон.

Жизненный путь родившихся в этот день бывает непредсказуемым и сложным. Чтобы добиться успеха, им необходимо выбирать тактику действия. Если они предпочтут плыть по течению, то рискуют не реализовать свои таланты и амбиции.

Знак зодиака – Рыбы;

Камень – аметист.

Сны в ночь с 14 на 15 марта предвещают важные события. Они сбудутся скоро, но не полностью. Главное, запомните детали своего сна. Сновидения этой ночи будут больше похожи на сказку.