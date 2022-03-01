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Вторник, 1 марта, 2022

Федоров день 2 марта: народные приметы и что нельзя делать

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Федоров день 2 марта: народные приметы и что нельзя делать

7info7

2 марта православные христиане вспоминают святого Федора, который в народе получил прозвище «тиран». Ему молятся о том, чтобы нашлись потерявшиеся вещи и пропавшие без вести люди.

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Народ на Федоров день старался защитить жильё от воров. Для этого оставляли по углам хлеб с солью.

В этот день стоит быть внимательным к падающим звездам. В народе верили, что такая звезда в этот знаменательный день, является предвестником тяжелого недуга.

Народные приметы 2 марта

  • Случилась в Федоров день оттепель – лето будет теплое;
  • Густой туман на полях рано утром – к холодному маю;
  • К ранней весне – ранний прилёт птиц.

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