Федоров день 2 марта: народные приметы и что нельзя делать

2 марта православные христиане вспоминают святого Федора, который в народе получил прозвище «тиран». Ему молятся о том, чтобы нашлись потерявшиеся вещи и пропавшие без вести люди.
Народ на Федоров день старался защитить жильё от воров. Для этого оставляли по углам хлеб с солью.
В этот день стоит быть внимательным к падающим звездам. В народе верили, что такая звезда в этот знаменательный день, является предвестником тяжелого недуга.
Народные приметы 2 марта
- Случилась в Федоров день оттепель – лето будет теплое;
- Густой туман на полях рано утром – к холодному маю;
- К ранней весне – ранний прилёт птиц.