Федорищев пояснил, почему послал матом главу Кинельского района в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил эмоциональное увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова наплевательским отношением к памяти героев ВОВ, пишет SHOT .

Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».

Губернатор пояснил, что увидел на задворках школы, в грязи, камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней сообщалось, что там будет воздвигнут обелиск участникам Великой Отечественной войны

«Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор», — сказал Федорищев.

Он добавил, что посчитал такое отношение к героям «краем» и принял решение уволить чиновника.