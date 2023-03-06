Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Федеральные трассы в Рязанской области чистят от снега 35 единиц техники

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Изображение от wirestock на Freepik

В обработке федеральных трасс М5 Урал и Р132 в Рязанской области задействовано 35 специализированных машин. Речь идёт о грейдерах, комбинированных дорожных машинах, погрузчиках и роторах. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Минувшей ночью и утром 6 марта израсходовано почти 400 тонн пескосоляной смеси для противогололёдной обработки трасс. Число спецтехники регулируется согласно дорожной обстановке. Сейчас движение на федеральных автодорогах осуществляется штатном. На трассах ведётся круглосуточное дежурство, контролировать обстановку помогают системы спутникового метео- и видеоконтроля.

ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей к предельной внимательности и осторожности на дорогах. Следует неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим, а также не препятствовать работе спецтехники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы 8 (8412) 55-11-04, 8-929-769-49-19.

В оперативном управлении ФКУ «Поволжуправтодор» находятся 2308 км федеральных автодорог в семи регионах России, в том числе 385 км – в Рязанской области.

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