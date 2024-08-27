Федеральные льготники до 1 октября могут выбрать форму получения набора соцуслуг

До 1 октября федеральные льготники в Рязанской области могут выбрать форму получения набора социальных услуг, сообщает пресс-служба Соцфонда.

В настоящее время в Рязанской области проживает более 215 тысяч федеральных льготников, более 50 тысяч, из которых получают НСУ в натуральном виде (услугами) частично или полностью.

Отделение СФР по Рязанской области напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2025 год, подав заявление до 1 октября текущего года.

Набор социальных услуг включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Чтобы выбрать форму получения НСУ (льготы или денежный эквивалент) гражданам нужно до 1 октября подать соответствующее заявление через личный кабинет на портале Госуслуг или обратившись лично в ближайшую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Рязанской области. Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года.

Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.

Если у вас остались вопросы, их можно задать по телефону единого контакт-центра Отделения Социального фонда России по Рязанской области: 8-800-200-03-01(звонок бесплатный).