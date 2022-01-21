Федеральные дорожники заявили о готовности к борьбе с последствия стихии в 5 регионах

На подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград федеральных трассах в Тамбовской и Рязанской областях сегодня, 21 января, усилился снегопад. Осадки сопровождаются сильным ветром, до 18 м/с, и снижением видимости до 500 м. Небольшой снег наблюдаются в южных территориях Ростовской области. А к выходным метель придет в Воронежский и Волгоградский регионы.

Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим готовности. В ликвидации последствий непогоды в Рязанской области задействовано 29 единиц техники, в Тамбовской – 112, в Ростовской – 43. Круглосуточное дежурство дорожных бригад продолжается в Волгоградской области, где сейчас состояние проезжей части контролируют 73 единицы техники, а в Воронежской – 9 спецмашин. При необходимости количество бригад будет увеличено. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, соблюдать дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 329460 – Ростовская область.