Фавориты чемпионата ЦФО обменялись уколами в Рязани

В прошедшие выходные, 4 и 5 ноября, в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные матчи чемпионата Центрального федерального округа. Его соперником был главный конкурент в борьбе за ведущие позиции БК «Брянск», сообщает пресс-служба клуба.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БРЯНСК» – 76:85 (30:19, 12:20, 11:25, 23:21)

БК «Рязань»: Князев (16), Винокуров (14), Хамитов (7), Антипов (11), Соколов (13 + 12 подборов) – старт, Гущин (6), Буданов (4), Синкевич (3), Поляков (2), Найберт (0).

БК «Брянск» (Брянская область): Боровский (22), Иванов (0), Чернов (11), Назаров (2), Метечко (30) – старт, Щербаков (2), Алешин (0), Ноздрин (0), Юдов (9), Семенов (0), Дурандин (9).

Судьи: Соболев (Воронеж), Лютенков (Ярославль).

4 ноября. Рязань. ДДТ.

На поединок со своим главным конкурентом «зубры» собрались практически в боевом составе. К команде присоединились Максим Поляков и Илья Синкевич, пропустившие первые встречи. Буквально рвется в бой Николай Абраменков, который, возможно, сыграет уже в ближайших календарных матчах. Однако как это зачастую бывает не обошлось и без потерь. Из-за микротравмы не смог помочь своему коллективу Надир Эксанов.



В первом периоде в борьбе с таким матерым соперником все складывалось наилучшим образом – 30:19. Но постепенно гости отошли от стартового шока и ведомые своим главным бомбардиром Метечко начали выправлять ситуацию. В итоге БК «Рязань» потерпел свое первое поражение в новом сезоне – 76:85. Центровой Михаил Соколов оформил свой пятый дабл-дабл в текущем чемпионате (13 очков + 12 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БРЯНСК» – 95:75 (29:24, 27:19, 23:9, 16:23)

БК «Рязань»: Князев (16 + 10 передач), Винокуров (22), Хамитов (8), Антипов (6), Соколов (13 + 12 подборов) – старт, Поляков (17), Буданов (6), Синкевич (5), Найберт (2), Савельев (0), Федин (0).

БК «Брянск» (Брянская область): Иванов (11), Чернов (9), Юдов (17), Назаров (4), Метечко (9) – старт, Щербаков (0), Алешин (6), Ноздрин (0), Кореньков (2), Семенов (6), Дурандин (11).

Судьи: Соболев (Воронеж), Лютенков (Ярославль).

5 ноября. Рязань. ДДТ.



На повторную встречу «зубры» вышли с самыми серьезными намерениями поквитаться с принципиальным соперником за поражение во вчерашнем матче. И прекрасно справились с поставленной задачей. В самом начале заключительной четверти, когда Синкевич забил с фолом, а затем реализовал и штрафной, превосходство «зубров» достигло своего максимального показателя +31 (85:54). Времени для того, чтобы оформить пятую в текущем чемпионате «сотку» оставалось еще более, чем предостаточно. Но главный тренер БК «Рязань» Алексей Безнебеев с дальним прицелом бросил в бой с серьезным соперником своих резервистов. Благодаря чему Марк Федин, пропустивший из-за микротравмы старт сезона получил возможность дебютировать в составе главной дружине региона.



В итоге «зубры» взяли у своего принципиального соперника убедительный реванш – 95:75. На сей раз у нас оказалось даже два дабл-дабл – уже вполне привычный у Михаила Соколова, который в текущем чемпионате не пропустил еще ни одного матча (13 очков + 12 подборов), а также у Дмитрия Князева, который к своим 16 баллам приплюсовал еще и 10 голевых передач). Самым результативным игроком матча стал Данила Винокуров, набравший 22 очка.



После обмена уколами с БК «Брянск» наша команда опустилась на второе место.

Следующие календарные матчи чемпионата Центрального федерального округа БК «Рязань» проведет 18-19 ноября в гостях с лидером турнира БК «Тверь-СШОР».