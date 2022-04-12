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Вторник, 12 апреля, 2022

Фасад здания УМВД в центре Рязани отремонтируют за 13 млн рублей 

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Фасад здания УМВД в центре Рязани отремонтируют за 13 млн рублей 

Александр Ильин
Фото: Яндекс.Карты

Фасад административного здания УМВД России по Рязанской области на улице Ленина отремонтируют за 13 млн рублей. Тендер размещён на сайте Госзакупок 11 апреля. 

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Начальная (максимальная) цена контракта — 13 303 577 рублей. Деньги выделяют из федерального бюджета. Заказчиком выступает само УМВД. 

Дом является объектом культурного наследия регионального значения «Здание городской управы», построен на рубеже XIX-XX веков. 

Согласно техзаданию, реставрационные работы предусматривают обновление фасада, замену парапетов на крыше, замену асфальта перед зданием.

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