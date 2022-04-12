Фасад здания УМВД в центре Рязани отремонтируют за 13 млн рублей 

Фасад административного здания УМВД России по Рязанской области на улице Ленина отремонтируют за 13 млн рублей. Тендер размещён на сайте Госзакупок 11 апреля.
Начальная (максимальная) цена контракта — 13 303 577 рублей. Деньги выделяют из федерального бюджета. Заказчиком выступает само УМВД.
Дом является объектом культурного наследия регионального значения «Здание городской управы», построен на рубеже XIX-XX веков.
Согласно техзаданию, реставрационные работы предусматривают обновление фасада, замену парапетов на крыше, замену асфальта перед зданием.